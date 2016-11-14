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37 işçi yemekten zehirlendi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi sınırları içerisinde inşaatı devam eden şantiyede çalışan işçilerden 37’si gıda zehirlenmesi şüphesiyle Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. 32 işçinin tedavisi ayakta yapılırken 5 işçinin ise tedavisi halen sürdürülüyor.

37 işçi yemekten zehirlendi

14 Kasım 2016 22:57
37 işçi yemekten zehirlendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi sınırları içerisinde özel bir firma inşaatında çalışan işçiler öğle yemeği yedikten sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Yemeğin ardından birkaç saat sonra işçilerin bir kısmı karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle diğer arkadaşlarında yardım istedi.

İşçilerin bir kısmı şirkete ait araçlarla, bir kısmı da olay yerine çağrılan ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri teşhisi konulurken, 37 işçi gözlem altına alındı.
Didim Devlet Hastanesine getirilen 37 işçiden 32’si acil servisteki ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, 5’inin ise tedavisini sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: muğla, zehirlenme


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