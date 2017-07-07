37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi

Süper Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından 37 milyon liranın isabet ettiği kuponun oynandığı Ankara Keçiören’de bulunan bayiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayi sahibi Vahdi Menekşe, yaklaşık 19 yıldır bayi işlettiğini kaydederek, “Türkiye’deki şu ana kadar en büyük ikramiye bu. Tek kişiye çıkması büyük bir şans. Özellikle benim bayimden çıkması büyük bir şans, ben de sonradan öğrendim. Çıkan insana umarım hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Menekşe, büyük ikramiye sonrasında vatandaşların şansını denemek üzere bayiye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Çıkan kişi hayrını görsün ama bizi de görsün. Bayiyi de görmemezlikten gelmesin. Benim bayimden çıktığını öğrendiğimde büyük bir sevinç çığlığı attım. Sabahtan beri gelen, tebrik eden ve tekrar oynayanlar var. Çok gelen giden insan var” dedi.

Şansını oyunu oynama için bayiyi ziyaret eden bir vatandaş ise büyük ikramiyenin kendine çıkması halinde tepkisinin sorulması üzerine “Kafayı üşütürdük. Ben de buraya geldim. Duydum, şansımı deneyeceğim” ifadelerini kullandı.

Benan Özben - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü