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37 yıl sonra öğretmenleriyle buluştular

Malatya Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’nun mezunları, 37 yıl sonra sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek, hasret giderdi.

37 yıl sonra öğretmenleriyle buluştular

22 Temmuz 2017 13:55

37 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Hatıraların bir bir açıldığı buluşmada kimi zaman gözler doldu kimi zamansa kahkahalar atıldı. Öğrencileriyle 37 yıl sonra yeniden bir araya gelen Bozdemir, duygu dolu anlar yaşarken, mutluluğunu gizleyemedi.

Buluşmayı gerçekleştiren Metin Kaya, 37 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kaya, ilkokul öğretmenleri Pervin Bozdemir’i sosyal medyada bulduklarını ve Malatya’ya davet ettiklerini belirterek, “Bir yıldır hocamızla sosyal medyada görüşüyorduk, kendisini Malatya’ya davet etmiştik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı ve bu buluşmayı gerçekleştirdik. Malatya’da o dönemde birlikte eğitim gördüğümüz arkadaşlarımızla toplanarak, bir araya geldik. Çok mutluyuz. 37 yıl sonra öğretmenimizle bir araya gelmek gerçekten heyecan verici” ifadelerine yer verdi.

‘Öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz’ diyerek, konuşmasına başlayan Pervin Bozdemir ise “Öğrencilerimi 37 yıl sonra gördüğüm için çok mutlu oldum. Sosyal medya hesabımı sırf öğrencilerimi bulmak için açmıştım, geçen yıl öğrencilerimle konuştum. Onlarla görüşünce o kadar mutlu ve huzurlu oldum. Hepsi iş güç sahibi olmuş. Bir kısmı memur, bir kısmı iş adamı olmuş. İnsanın en büyük mutluluğu yetiştirdiği öğrencilerini böyle karşısında görmek, duygularımı anlatamıyorum. Çok okulda çalıştım, çok öğrencilerim oldu. Çok mutluyum. Vatana millete çok güzel evlatlar olarak yetişmişler, buda beni çok daha mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Selçuk Dönmez


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