Koşuya başlamak için bir sebep, destek almak için ise bin sebep; Koşar Adım LÖSEV, sağlığınız ve sevdikleriniz için yola çıkacağınız, attığınız her adımda binlerce iyiliği koşarken kucaklayacağınız bir fırsat sunuyor. Koşar Adım LÖSEV’in Gönüllü koşucuları arasında yer alıp, 13 Kasım 2016 Pazar günü 38. İstanbul Maratonuna katılarak tüm kanserli hastaları kucaklayabilir, dikkat çekebilir, destek toplayabilir, sağlık ve iyilik için koşabilirsiniz.

Koşarak iyilik, koşarak sağlık! Koşarken, yürürken hareketli bir yaşama başlayarak daha sağlıklı bir birey olabilir ve her adımınızı iyilik için atarak tüm lösemili çocuklar ve kanser hastaları için kaynak yaratabilirsiniz. LÖSEV Gönüllü koşucularına dahil olduktan sonra, 38. İstanbul Maratonu için sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızı sizi desteklemeye davet edebilir, kat edeceğiniz her kilometre ile farkındalık yaratabilir ve çocuklarımızın hayatlarına dokunabilirsiniz.

Koşarak Neler Başaracağız?

Sağlığımız için koşacağız!

İyilik için koşacağız!

Daha sağlıklı bir toplum için koşacağız!

Tedavisi devam eden tüm hastalar için umut olacağız!

Nasıl Yapacağız?

Adım 1: Hangi kategoride katılacağınıza karar verin, İstanbul Maratonu'na kayıt yaptırın. www.istanbulmarathon.org adresinden kayıt işlemini tamamlayın.

Adım 2: Maraton kaydınızdan sonra www.losev.org.tr/kosaradim adresinden Koşar Adım LÖSEV gönüllü koşucularına katılım formu doldurun.

Adım 3: www.losev.org.tr/kosaradim adresinden kendi bağış kampanyanızı oluşturup sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ve destek toplamaya başlayın.

Koşar Adım LÖSEV bağışlarıyla, Avrupa’nın ilk Türkiye’nin en donanımlı Onkoloji Kenti ve Multidisipliner Hastanesi’nde, hastalarımız için ihtiyaç duyulan cihazların temin edilmesini hep birlikte sağlayacağız.

Bu hastalıktan kaybettiğimiz tüm sevdiklerimizin anısına, halen mücadeleye devam eden tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin onuruna, tanıdık tanımadık tüm savaşçılar için 13 Kasım’da, hep birlikte İstanbul Maratonu’nda olacağız!

