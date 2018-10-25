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38 konsolosluk çalışanı ifade verdi: 5 kişi ifadeye gelmedi

38 konsolosluk çalışanı ifade verdi: 5 kişi ifadeye gelmedi
38 konsolosluk çalışanı ifade verdi: 5 kişi ifadeye gelmedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan 38 kişiden ifade alma işlemi tamamlandı. 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ''tanık'' sıfatıyla ifadesi alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi. İfade veren 38 konsolosluk çalışanı dışında 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi. 

İfade sırasında çalışanlara, olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır konsoloslukta çalıştıklarına ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.  

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