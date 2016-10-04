İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Anadolu Adliyesi’nde görevli memurlara yönelik yürüttüğü FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirinle şüphelilerden 39’u tutuklama talebiyle, 21 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Şüpheli adliye çalışanlarının, "FETÖ/PDY'nin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ederek, kriptolu iletişim imkanı sunan Bylock isimli programı kullandıkları, kapatılan Bank Asya hesaplarına belirli miktarlarda para yatırdıkları, örgüt finansmanında aktif rol alarak memuriyete girişlerde usulsüzlükler yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Başak Akbulut

