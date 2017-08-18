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39 yıl aradan sonra bir ilk

Başbakan Binali Yıldırım, 21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde Singapur’a, 23-24 Ağustos 2017 tarihlerinde de Vietnam’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

39 yıl aradan sonra bir ilk

18 Ağustos 2017 20:05

Başbakan Yıldırım Singapur’u ziyareti kapsamında, Başbakan Lee Hsien Loong ile yapacağı görüşmelerin yanısıra, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng tarafından da kabul edilecek.

Ziyaretin, Singapur ile 2015’te imzalan ve Türkiye’nin bugüne kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması’nın iç hukuk onay sürecinin tamamladığı döneme denk gelmesi, ziyareti ayrıca kayda değer bir gelişme teşkil etmektedir.

Vietnam’ı ziyareti çerçevesinde Başbakan Yıldırım, Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüşmede bulunacak ve Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan tarafından kabul edilecek.

39 yıl aradan sonra bir ilk

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978 yılından bu yana Başbakan düzeyinde Türkiye’nin Vietnam’a gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması dolayısıyla ayrıca önem arz etmektedir.

Ayrıca Singapur ve Vietnam ziyaretleri çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım’ın iştirakiyle Singapur ve Vietnam’da İş Forumları gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Singapur ile Vietnam Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) üyesidir. Yıldırım, Güneydoğu Asya bölgesinin dinamik ve hızla büyüyen ekonomileri konumundaki bu iki ülkeyi ziyaretlerinin ikili ilişkileri ile çok taraflı platformlardaki işbirliğini daha da güçlenmesine vesile olması beklenmektedir.

Musa Erdoğan 


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