3B baskı ile ‘çürümeyen diş’ hayal değil!

Üç boyutlu baskı (3D printing) birçok alanda kullanım alanı bulduğu gibi, sağlık alanında da tedavi amaçlı olarak yer bulmaya başladı. Tıp alanında kulak, kalp kapakçığı, eklem üniteleri gibi yapıların üretimine imkan sunan üç boyutlu baskı, geliştirilen yeni teknolojiler ve yeni malzeme seçenekleri ile ağız ve diş tedavisi için de önemli bir çözüm alanı sunuyor. Üç boyutlu baskının diş hekimliğinde de gitgide artan bir kullanım oranına sahip olmaya başladığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sertaç Aksakallı, günümüzde ortognatik cerrahi, çene travması ameliyatlarında çenelerin doğru kapanış ve ilişkilerinin sağlanabilmesinde kritik bir rol üstlendiğine işaret ediyor. Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, 3B baskının “İmplant uygulamalarında en doğru açıyla implantı yerleştirebilmek için, ağız ve diş modellerinin elde edilip tedavi planlamasının daha doğru yapılabilmesi için, şeffaf plaklarla ortodontik tedavi yapılabilmesinde ve kaplama, köprü gibi sabit-hareketli protez üretiminde kullanıldığı bilgisini paylaştı.

3B baskı ile hızlı ve az maliyetli tedavi

Üç boyutlu baskının ağız ve diş tedavisinde kolaylık getirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, “İşlemden işleme fark etse de, üç boyutlu baskı sayesinde hem kişiye özel tedaviler yapılabilmekte hem laboratuvar aşaması aradan çıkarılarak zaman ve maliyet kazancı sağlanmakta hem de daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin basit bir köprü (sabit protez) uygulanması eğer 3B baskı ile yapılırsa laboratuvar işleri 3B baskı makinesi dakikalar içinde halledilip hastanın tedavisinin kısa sürede bitmesi sağlanabilir. Ara safhalar ortadan kalktığı için maliyetler düşebilir ve en ufak parçalar bilgisayar ortamında düzeltilebildiği için daha iyi sonuçlar alınabilir.”

Üç boyutlu diş baskısının geleceği

Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, üç boyutlu baskı teknolojisinin gelişiminin ağız ve diş sağlığı tedavisinin gelecek açısından pozitif gelişmeler imkan vereceğine işaret ediyor: “Dün; 3B baskı yapılamıyordu, işler insan gücüyle hallediliyordu, artık makinelerle 3B üretim yapılabiliyor. Bugün; üretilen bu ürünlerin insan sağlığına uyumlu hale getirilip hekimlerin kullanımına sunulması söz konusu. Yarın; yumuşak dokularda dahil olmak üzere daha fazla organ ve vücut parçaları üretilecek ve bu organlar her türlü geliştirmeye açık olacaklardır.”

3B diş baskısı ‘çürümeyen diş’te etkin rol alacak

Şu an çürük yapan bakterileri yok eden dişler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, bu alanda yapılan ilk testlerde başarılı sonuçlar alındığına işaret ederek, “Dolayısıyla yakın zamanda 3B baskı teknolojisinde ‘çürümeyen dişler’in kullanıma sunulması hayal değil!” diyor.

