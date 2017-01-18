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3D sanayi devrimi gerçekleşiyor

Yerli, milli ve katma değeri yüksek üretim için dönüm noktası olarak belirtilen 3D Printing Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili karar onandı.

3D sanayi devrimi gerçekleşiyor

18 Ocak 2017 10:30

2017 yılında kurulmaya başlanacak olan 3D Printing Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye’ de yeni bir sanayi devrimi yaşanacağı bildiriliyor.

Gebze Teknik Üniversitesi ve paydaşlarının hayata geçireceği, geleceğin imalat teknolojisi 3D Printing Araştırma ve Uygulama Merkezi 2017 yılı Kalkınma Bakanlığı bütçesine alındı. 'Eklemeli İmalat (3D Printing) Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Altyapısı Projesi' Kalkınma Bakanlığı tarafından onanmasının ardından, 15 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 2017 yılı yatırım programına alındı.
Gazi Üniversitesi öncülüğünde Kalkınma Bakanlığı'na önerilen altyapı projesi ile geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda Türkiye'nin rekabet gücünü artırması, ilgili teknolojik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yüksek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesini amaçlayan merkezin 3 yılda kurulması planlanıyor. Bu kapsamda projenin ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araştırma merkezinin kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak ekipman seçiminde, başta ülkemiz havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyaçları olmak üzere merkezin kurulacağı bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki (TOSB, TAYSAD, GOSB) kuruluşların üretim/ekipman beklentileri dikkate alınacak. Araştırma merkezi kurulduktan sonra, projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve bölgedeki (Gebze; GOSB, TAYSAD, TOSB, Kocaeli; Otomotiv yan sanayi, İstanbul; Makina İmalat Sektörü, Bursa; Otomotiv Sektörü gibi) makina imalat sektöründeki firmaların potansiyelleri de dikkate alınarak havacılık ve savunma sektörü ile makina imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesi ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesi hedefleniyor.

Projede paydaşlar

GTÜ ve Gazi Üniversitesi dışında projede yer alan diğer paydaşlardan oluşan proje kurulu içinde; Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Teknopark İstanbul A.Ş. (Teknopark İstanbul), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aselsan), TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), ROKETSAN A.Ş. (ROKETSAN), FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) yer alıyor. 


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