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3D yazıcıları milli imkanlarla üretmemiz önem taşıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nin (DESB) açılışına katıldı. Bakan Özlü, kullanımı dünyada yaygınlaşan üç boyutlu yazıcılarla ilgili, “3D yazıcıları, Türkiye’de milli imkanlarla üretmemiz büyük önem taşıyor” dedi.

3D yazıcıları milli imkanlarla üretmemiz önem taşıyor

30 Eylül 2016 19:28

Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi’nde bulunan Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nin (DESB) tamamlanan alt yapı çalışmalarının açılışı yapıldı. Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, DESB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede ve çok sayıda sanayici katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından protokol konuşmalarının yapıldığı törende sanayi bölgesinin Türkiye’ye katkıları ve akıllı fabrika sistemlerinin sağlayacağı yararlara dikkat çekildi. Törenin sonunda ise protokol üyeleri ve Bakan Özlü sanayi bölgesinin açılış kurdelesini kesti. 2.3 milyon metrekare alan üzerindeki sanayi bölgesinin içerisinde 400 tesis bulunurken 30 bin kişiye de iş imkanı sağlanacak. Sanayi bölgesine kurulacak olan yeni teknoloji sistemleri ile çalışan akıllı fabrikalar ile üretim seviyesinin büyük oranda arttırılması hedefleniyor. Alanda fabrikaların yanı sıra okuldan ibadethaneye, spor merkezlerinden otellere kadar birçok sosyal donatı vatandaşlara hizmet verecek.

"3D yazıcıları Türkiye’de milli imkanlarla üretmemiz büyük önem taşıyor”

Fırtınanın en şiddetli olduğu dönemlerde bile Türkiye’nin rotasından sapmadığını belirten Bakan Özlü, “İstanbul’da daha düzenli, planlı bir sanayileşme için büyük önem taşıyor. Ekonomik göstergelerimiz yaşanan süreçten neredeyse hiç etkilenmemiştir. Son iki ay içerisinde darbeye ve teröre rağmen ekonomi ile ilgili yapısal reformlar hayata geçirilmiştir. Yeni dönemde bakanlığımızın en öncelik vereceği konuların başında 4’üncü Sanayi Devrimi geliyor. Yeni sanayi sistemleri temel olarak akıllı üretim sistemlerine dayanıyor. Akıllı üretime ve akıllı fabrikalara geçmemiz ülkemizde büyük önem taşıyor. Kullanmak zorunda kalacakları 3D yazıcıları Türkiye’de milli imkanlarla üretmemiz büyük önem taşıyor. Bakanlığımızda 4’üncü Sanayi Devrimi ile ilgili özel bir çalışma grubu oluşturduk” diye konuştu.

“Belediyenin 2016 yatırım bütçesi 16,3 milyar liradır”

Rekabetin küreselleştiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise, “Türkiye’nin hak ettiği yere gelebilmesi için tüm birimleri ve iş adamları ile birlikte geleceğe hazırlanması gerekiyor. Arazilerin kullanım kararlarının değişmemek üzere belirlenmesi gerekmektedir. Her dönem her şahsa ve siyasete göre şekillenmemesi gerekmemektedir. Bir takım engeller olmasına rağmen gecikmeli yürüyoruz. Daha önce maaş ödeyemeyen belediyenin 2016 yatırım bütçesi 16,3 milyar liradır” dedi.

“Kimi tankın önüne durur, kimi tank yapar diyelim”

Türkiye’nin 4’üncü Sanayi Devrimi dönemine gireceğini ifade eden DESB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, “Aynı zamanda savunma, uzay, havacılık konusunda da ciddi çalışmaları olan firmalar bu bölgede olmuş olacak. En önemlisi bugün ne MODDYS ne diğer kuruluşların bize puan vermelerinin bizim için önemli olmadığını biz sanayiciler olarak ülkemizce biliyoruz. Biz sanayicimize güveniyoruz onlar aynen 15 Temmuz öncesi gibi yatırım yapma hedeflerine devam etmek istiyorlar. Bizde kimi tankın önüne durur, kimi tank yapar diyelim” şeklinde konuştu.

Etiketler: faruk özlü


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