3Muhteşem İkili 4. yeni son bölüm İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 5. bölüm FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE

Muhteşem İkili 4. yeni son bölüm İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 5. bölüm FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE.

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MUHTEŞEM İKİLİ 4. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Muhteşem İkili soluksuz izlenecek bir bölümle ekranlara geliyor. Barca ve MKC, Demiray'a ulaşabilmek için Semih'i konuşturmaya çalışıyor! Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih'i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih'in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC'nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC'nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ 5. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Muhteşem İkili 5. bölüm yeni fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içindeki linklerle izleyebilir tüm gelişmeleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

MKC, güç bir kararla karşı karşıya! MKC, ele geçirdiği Semih'i konuşturup aklanmak mı istiyor? Demiray'ın elinde tuttuğu Barca'yıkurtarmak mı? Demiray'ın planı ise; MKC'yi de, Barca'nın yanına çekip ikisini birden öldürmektir. Birbirlerini hiç sevmeyen Barca ve MKC'nin hayatları şimdi birbirlerine bağlıdır. MKC, ele geçirdiği Semih'i konuşturup aklanmak mı istiyor? Demiray'ın elinde tuttuğu Barca'yı kurtarmak mı?

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

Muhteşem İkili dizisi genel hikayesinden bahsedecek olursak; oldukça güçlü kurgulanmış bir senaryo ile kaleme alınmış gibi görünüyor. Güçlü oyunculuklarla da tamamlandığını düşünürsek dizinin yeni sezonda üst sıralarda kendine yer edineceği söylenebilir. İşte Muhteşem İkili genel hikayesi.. Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca'nın cesareti, MKC'nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ OYUNCULARI

İşte Muhteşem İkili dizisinde yer alan oyuncular; İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)