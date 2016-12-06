Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 3’ü kamu görevlisi 15 kişi kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandı

3’ü kamu görevlisi 15 kişi kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde paletli iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3’ü kamu görevlisi 15 kişi gözaltına alındı.


06 Aralık 2016 17:18

Edinilen bilgiye göre, Germencik’e bağlı Mursallı Mahallesi’nde aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu şüphelilerin kaçak kazı yapacağı ihbarını alan jandarma ekipleri takip başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, kaçak kazının yapılacağı belirtilen Çamurçukuru mevkiinde gerekli tedbirleri alarak şüphelilerin faaliyetleri izlenmeye başlandı.
Jandarmadan habersiz olan 15 şüpheli, gece saat 22.00 sıralarında önce gözcü araç olmak üzere üç araçla birlikte bölgeye geldi. Daha sonra kazı alanına 48 YV 239 plakalı çekici ve 48 LG 732 dorse plakalı TIR ile paletli iş makinesi getirilerek saat 00.10 sıralarında izinsiz kazıya başlandı. Kaçak kazının başlamasıyla birlikte harekete geçen jandarma ekipleri A.Ç., C.T., B.A., A.Ş., M.L.U., M.T., S.S., H.B., V.Ö., A.D., M.Y.T., S.D. ile birlikte kamu personeli olan H.Ö., E.D. ve A.M. isimli 15 şüpheliyi malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen kamu personeli Y.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Barlas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç