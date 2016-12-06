Edinilen bilgiye göre, Germencik’e bağlı Mursallı Mahallesi’nde aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu şüphelilerin kaçak kazı yapacağı ihbarını alan jandarma ekipleri takip başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, kaçak kazının yapılacağı belirtilen Çamurçukuru mevkiinde gerekli tedbirleri alarak şüphelilerin faaliyetleri izlenmeye başlandı.

Jandarmadan habersiz olan 15 şüpheli, gece saat 22.00 sıralarında önce gözcü araç olmak üzere üç araçla birlikte bölgeye geldi. Daha sonra kazı alanına 48 YV 239 plakalı çekici ve 48 LG 732 dorse plakalı TIR ile paletli iş makinesi getirilerek saat 00.10 sıralarında izinsiz kazıya başlandı. Kaçak kazının başlamasıyla birlikte harekete geçen jandarma ekipleri A.Ç., C.T., B.A., A.Ş., M.L.U., M.T., S.S., H.B., V.Ö., A.D., M.Y.T., S.D. ile birlikte kamu personeli olan H.Ö., E.D. ve A.M. isimli 15 şüpheliyi malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen kamu personeli Y.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Barlas