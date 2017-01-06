Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3'üncü havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulundu. 3’üncü havalimanında 3 vardiya esasına göre 22 bin 500 kişinin çalıştığını belirten Bakan Arslan, ”Geçen yıl, 2016 yılında 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. Haziran ayı gibi 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız. 30 çalışanın üzerine çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını, özellikle 2018’in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim. Uluslararası havacılık sektöründe hava taşımalarında son 10 yılda dünyada ortalama büyüme yaklaşık yüzde 5.6. Ancak ülkemizin son 10 yılındaki büyüme yıllık ortalama yüzde 14. Ülkemizde 2002 yılında sektörün özellikle finansal büyüklüğü 2 milyar dolar mertebelerindeyken, 2015 sonu itibari ile 23.4 milyar dolar mertebesine gelmiş. Yaklaşık 11-12 katı. İç-dış hat toplam yaklaşık 174 milyon yolcuya hizmet ettik. Ancak bizim beklentimiz, özellikle 1,5- 2 yıllık periyotta yani 2018 sonlarında bu rakamın 230 milyonun üzerine çıkacağı. Tabi hal böyle olunca özellikle ülkemizdeki, İstanbul’daki havalimanlarının Avrupa’da en çok büyüyen ilk 3 havalimanı arasında yer aldığını da vurgulamakta fayda var” diye konuştu.

“Dünyanın en büyük yap-işlet-devret modelli projesini gerçekleştirmiş olacağız”

“Biz 90 milyon hedefine yaklaştıkça havalimanının kapasitesini arttıracağız” diyen Arslan, “Havalimanının kapasitesinin artışına paralel olarak da yolculuk artış seyrini izleyip nihai kapasiteye gideceğiz. Başlangıçta nihai kapasiteyi oluşturup bir atıl kapasite, bir milli ekonomide kayıp yaşamak istemiyoruz. 150 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanında öngördüğümüz yatırım bedeli 10 milyar euronun üzerinde, 10.2 milyar euro. Biz inşallah işletme süresince de 22 milyar euronun üzerinde, yaklaşık 25 milyar dolar euroluk da bir kira geliri elde etmiş olacağız. Böylece de hem yatırım bedeli ile ham elde edilecek kira bedeli ile dünyanın en büyük yap-işlet-devret modelli projesini gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“5 adet Empire State binasına eşdeğer”

Projenin büyüklüğünü dünyadaki yapılardan örnekler ile ifade eden Bakan Arslan, “Bu proje 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kapalı terminal binasına sahip. Bunun 5 adet Empire State binasına eşdeğer olduğunu bir kıyaslama açısından sizlerle paylaşmak isterim. Havalimanının toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. 3 buçuk milyon metrekarelik 1’inci etap toplam inşaat alanı Monako’nun 1.7 katı. Terminal binası inşaatında 180 bin ton donatı malzemesi kullanmış olacağız ki bu Eyfel Kulesi’nde kullanılan metalin yaklaşık 24 katı. Terminal binasının 450 bin metrekarelik çatısını Roma Collesium alanının yaklaşık 23 katı. İstanbul yeni havalimanının doğrudan ya da dolaylı olarak oluşturacağı istihdamın 2015 yılı için 195 bin ile 225 bin aralığında olacağı öngörülüyor. Yine oluşturacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4’ü mertebesinde olacağı raporun sonuçlarında çıkmakta” ifadelerini kullandı.

“Bataklıkları, çukurları doldurarak dünyanın en modern, en büyük, en iyi havalimanını ortaya çıkarıyoruz”

"İşimiz kolay değil" diyerek sözlerini devam ettiren Arslan, “Kömür ocaklarının ve kömür yataklarının olduğu yerlerdeki bataklıkları, çukurları doldurarak dünyanın en modern, en büyük, en iyi havalimanını ortaya çıkarıyoruz. İnşallah 2018’in ilk çeyreğinde de insanımızın hizmetine sunacağız. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu şartlarda çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilen Sayın Başbakanımızın ifadesi ile amele bir bakan olarak bu çalışmaların ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bizim işimiz, bizim görevimiz Sayın cCmhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan gördüğümüz, öğrendiğimiz, elbette ki zor olabilir ama önemli olan zorlukların üstesinden gelmektir. Dün akşam İzmir’de de menfur bir olay yaşadık. Orada da şehit verdiğimiz 2 kardeşimiz var, onlara da rahmet diliyorum, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Biz yürümeye devam edeceğiz. Her kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın” dedi.

Basın açıklaması ve incelemeler esnasında Bakan Aslan’a İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İnşaat CEO'su Yusuf Akçayoğlu, İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Sezai Bacaksız, Celal Koloğlu, Nazif Koloğlu, Mehmet Nazif Günal eşlik etti. Basın açıklaması sonrasında protokol üyeleri ile birlikte Bakan Arslan, basın mensupları ile birlikte ana terminal binasını gezdi. Yapımı devam eden 3'üncü havalimanı inşaatının ilk bölümünün yüzde 40’lık kısmının tamamlandığı belirtildi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş



