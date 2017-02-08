Olay bugün sabah saatlerinde Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Hasan Akbaş'ın (65) odasından ses gelmeyince önce odaya bakan, sonra balkona çıkan gelini, Akbaş'ı binanın altında yerde yatarken gördü. Evde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aynı zamanda astım hastası olan, 2 yıl önce beyin ameliyatı geçiren Hasan Akbaş’ın eşini 2 yıl önce kaybettiği, oğlu ve geliniyle birlikte yaşadığı bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

