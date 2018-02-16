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3’üncü Üniversitelerarası Tiyatro Festivali 28 Nisan’da başlayacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Üniversitelerarası Tiyatro Festivali 28 Nisan’da başlayacak. Festivale katılım için son başvuru tarihi 26 Mart olarak belirlendi.

3üncü Üniversitelerarası Tiyatro Festivali 28 Nisanda başlayacak

16 Şubat 2018 15:55

Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin oyunculuk, tiyatro, sahne sanatları bölümleri veya tiyatro kulüplerinin hazırladıkları oyunlarla katıldıkları Üniversitelerarası Tiyatro Festivali’nin üçüncüsü, bu sene 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Maltepe Üniversitesi'nin açıklamasına göre, son başvuru tarihinin 26 Mart olduğu festival, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılacak. İstanbul dışından katılacak olan üniversitelerin bir gecelik konaklamaları Maltepe Üniversitesi tarafından sağlanacak.

Festivale katılacak oyunlar, 7 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Bu yıl ayrıca oluşturulacak Halk Jürisi tarafından seçilen bir oyuna Özel Halk Jürisi Ödülü verilecek.

Başvurular 26 Mart’a kadar yapılabilecek

Festivale katılmak için üniversitelerin oyun metni, prova veya oyun VCD kaydı ve fotoğraflarını başvuru formuyla beraber 26 Mart’a kadar Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’ne ulaştırması gerekiyor. Maltepe Üniversitesi web sayfasındaki online kayıt sistemi ile de başvuru yapılabilecek.

Geçen sene ne olmuştu?

Festival, geçen sene 2 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında yapılmış ve 16 oyun sergilenmişti. Festivalde verilen ödüller ise şu şekilde:

Birincilik Ödülü: Aydın Üniversitesi (Baba) ve Bilkent Üniversitesi (Lefty’i Beklerken)
İkincilik Ödülü: Yeditepe Üniversitesi (Kırgınlar Evi)
Üçüncülük Ödülü: Yıldız Teknik Üniversitesi (Aynı Elbiseyi Giyen 5 Kadın)
Kartal Belediyesi Ödülü: Kocaeli Üniversitesi (At)
Jüri Özel Ödülü: İstanbul Üniversitesi (Gerçek Şey) 

 

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