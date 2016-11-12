TSK'nın internet sitesinde, 11 Kasım’daki günlük faaliyetler ve önemli yurtiçi olaylara ilişkin verilen bilgiye göre, Suriye sınırında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 799 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 5 şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, 5 bin 600 paket sigara ele geçirildi. Irak sınırında, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 6 şahıs yakalanırken, bu müdahaleler sonucunda 900 kilogram tütün ele geçirildi.

İran sınırında, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 şahıs yakalanırken, bu müdahaleler sonucunda 2 bin 110 paket sigaranın ele geçirildiği ifade edildi. Yunanistan sınırında ise, Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunan 182 şahısın yakalandığı kaydedildi.

Yurtiçi olaylarla ilgili olarak TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Şırnak/Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda, bir el yapımı patlayıcı imha edildi, üç adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet av tüfeği, yedi adet el bombası, 7 bin adet Biksi makineli tüfek fişeği, 663 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 59 adet av tüfeği fişeği, 222 adet roket atar mühimmatı, 114 adet roket atar sevk fişeği, 200 kilogram amonyum nitrat ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır/Çınar’da bölücü terör örgütü gençlik yapılanması adına silah ve mühimmat saklayan iki işbirlikçi yakalandı, yapılan aramada üç adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet G-1 piyade tüfeği, iki adet tabanca, bir adet MP-5 Makinalı Tabanca, üç adet av tüfeği ile çok miktarda mühimmat (604 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 34 tabanca fişeği, 408 Biksi fişeği, 12 Kalaşnikof şarjörü, üç tabanca şarjörü, dokuz G-1 şarjörü, bir MP-5 şarjörü ile 10 adet fişeği, yedi G-3 fişeği, 150 mavzer fişeği, bir tabanca susturucu) ele geçirildi.

Mardin/Derik’te devam eden operasyonda, tespit edilen iki ayrı sığınak içerisinde bir G-1 piyade tüfeği ile bu silaha ait üç dolu şarjör ve muhtelif malzeme (bir Yeasu marka telsiz, 66 pil, iki radyo, bir fotoğraf makinesi, bir güneş paneli, bir veri depolama aygıtı, üç örgütsel doküman, dört piknik tüpü, bir akü, dört kg. pirinç, bir aydınlatma fişeği, 100 metre kablo, bir ışıldak, 19 sarı kırmızı yeşil renkli bez ve bir uyku tulumu) ele geçirildi.

Bitlis/Mutki’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, muhtelif yaşam malzemesi (iki kg. sıvı yağ, iki çift mekap ayakkabı, bir el feneri, bir piknik tüpü, 10 kg. un, beş kg. makarna) ele geçirildi.

Van/Özalp’ta, bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.

Hakkari/Şemdinli ve Van/Erçiş bölgelerinde yapılan operasyonlarda tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edilerek etkisiz hale getirildi.

Şırnak/Uludere’de bölücü terör örgütüne Yardım Yataklık ve Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen bir işbirlikçi yakalanmış, bir silah üstü termal kamera, bir tabanca, 13 tabanca fişeği ile 45 adet 45 kalibre fişek ele geçirildi” denildi.

Enise Yapar

