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4 araç kullanılamaz hale geldi

Konya'da bir otoparkta çıkan yangın sonrası 4 araç kullanılamaz hale geldi.

4 araç kullanılamaz hale geldi

20 Ekim 2016 07:34

Yangın saat 00.30 sıralarında Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürcan B.’ye ait olduğu öğrenilen yediemin otoparkında bulunan araçlardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan araçlara sıçradı. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan 4 araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın başka araçlara da sıçramadan söndürülürken 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Konya


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