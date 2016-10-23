Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 4 askeri şehit eden örgüt üyesi İstanbul'da yakalandı

4 askeri şehit eden örgüt üyesi İstanbul'da yakalandı

Hakkari'de 4 askeri şehit ettiği ve bir askeri yaralandığı belirtilen bir örgüt elamanı tutuklandı.

4 askeri şehit eden örgüt üyesi İstanbulda yakalandı

23 Ekim 2016 20:48

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, önceki tarihlerde yakalanan örgütün kırsal kadrosunda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda E.N.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun, 24.06.2016 tarihinde İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ceylanlı Köyü Ganizark Tepe mevkiinde icra edilen operasyon ve gözetleme faaliyetinde görevli 4(dört) askeri personelin şehit edilmesi ve 1(bir) askeri personelin yaralanması olayında, el yapımı patlayıcı (EYP)’nin yerleştirilmesi ve patlatılması eylemini gerçekleştirdiği tespit edilmiş, bulunduğu İstanbul İlinde 13.10.2016 tarihinde yakalanması sağlanarak ilimize getirilmiştir.

Bahse konu eyleme iştirak ettiğini kabul eden E.N.K. isimli bölücü terör örgütü mensubu 23.10.2016 tarihinde, “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü içerisinde silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunmak, silahlı olarak kasten adam öldürmek ve silahlı olarak kasten adam öldürmeye tam teşebbüs” suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Etiketler: 4 askeri şehit eden örgüt üyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!