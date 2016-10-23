Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, önceki tarihlerde yakalanan örgütün kırsal kadrosunda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda E.N.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun, 24.06.2016 tarihinde İlimiz Merkez İlçesine bağlı Ceylanlı Köyü Ganizark Tepe mevkiinde icra edilen operasyon ve gözetleme faaliyetinde görevli 4(dört) askeri personelin şehit edilmesi ve 1(bir) askeri personelin yaralanması olayında, el yapımı patlayıcı (EYP)’nin yerleştirilmesi ve patlatılması eylemini gerçekleştirdiği tespit edilmiş, bulunduğu İstanbul İlinde 13.10.2016 tarihinde yakalanması sağlanarak ilimize getirilmiştir.

Bahse konu eyleme iştirak ettiğini kabul eden E.N.K. isimli bölücü terör örgütü mensubu 23.10.2016 tarihinde, “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü içerisinde silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunmak, silahlı olarak kasten adam öldürmek ve silahlı olarak kasten adam öldürmeye tam teşebbüs” suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.