4 ay komada kaldı, ameliyatla yeniden doğdu

Yaklaşık 5 ay önce, bilinç kaybı ve kusma şikâyeti ile başvurduğu sağlık kurumundan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen 76 yaşındaki Aynur Kovanbey’e, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda orta serebral arter anevrizması teşhisi konuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar hastanın genel durumunun kötü olması nedeniyle, yaklaşık dört ay boyunca bilinci kapalı olarak yattığı yoğun bakım servisinde tedavi edilerek genel durumunun iyileşmesinin sağlandığını ifade etti. Açık cerrahi işlem riski taşıyan 76 yaşındaki Aynur Kovanbey’in aynı zamanda tıp dilinde hidrosefali olarak bilinen beyinde su toplaması, damar kasılması olan vazospazm ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları da yaşadığı belirlendi. Doç. Dr. Gürkanlar, hastanın yaklaşık dört aylık titiz bakım ve tedavisinin ardından bu sorunları kontrol altına alınarak açık cerrahi işlemi kaldırabilecek duruma getirildiğini söyledi ve aynı zamanda 4 ay süren bu sürecin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından hastaya anevrizma klipleme işlemi uygulandığını ifade etti.

İşlem sonrasında gördüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programının da yardımıyla kaybettiği birçok yeteneğini geri kazanarak iyileşme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hastanın şuanda bilişsel fonksiyonlarını, kazandığını, eklem hareketlerini rahatlıkla yapabildiğini ve yürüyebildiğini ifade etti.

Beyin Kanamaları Hayatı Tehdit Ediyor

Beyin kanaması geçiren kişilerin bir sağlık kurumuna ulaşamadan yüzde 10 – 15’inin, sağlık kurumuna ulaşanların ise müdahaleye rağmen yüzde 50’sinin kaybedilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, bugüne kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi’ne başvuran hastaların dünya istatistiklerinin çok üzerinde bir başarı oranıyla sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini söyledi. Anevrizmanın giderilmesine bağlı uygulanan tedavilerden birinin de cerrahi müdahale ile anevrizma klipleme işlemi olduğunu belirten Gürkanlar, hastanelerinin deneyimli hekim kadrosu ve kullanılan yeni teknolojilerle, cerrahi işlem sonrası hastalarda görme bozukluğundan konuşma bozukluklarına, denge ve hafıza kaybına kadar gelişme ihtimali bulunan kalıcı hasarlar yaşanmaksızın taburculuklarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Şiddetli baş ağrısı şikâyetiniz beyin kanamasının belirtisi olabilir”

Anevrizmaların gelişmesinde birçok etkenin rol oynadığını söyleyen Gürkanlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, nikotin kullanımı, aşırı alkol tüketimi, damar sertliği, travma, bazı enfeksiyonlar ve genetik yatkınlığın beyin kanamalarını tetikleyen faktörler olduğunu belirtti.

Beyin kanamasının belirtilerini iyi bilmenin ve acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmanın, kişinin hayatta kalma şansını önemli oranda arttırdığını da vurgulayan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, henüz kanamanın gerçekleşmediği ancak hastanın risk altında olduğu beyin anevrizmalarının erken teşhis ile tedavi edilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı.

Anevrizmanın belirtileri hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, herhangi bir bölgede hayatınızda hiç yaşamadığınız kadar şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, ensede sertlik, bulanık veya çift görme, ışık hassasiyeti ve his kayıplarının, hasta ve yakınları tarafından dikkate alınması gereken unsurlar olduğunu ifade etti.