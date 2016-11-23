Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde yaşanan olayda, çiftçilikle uğraşan R.U. (68) arkadaşları aracılığı ile N.U. (42) ile tanıştı. Çift 1 ayın ardından evlendi. R.U., evlilik hediyesi olarak eşine 15 bin TL değerinde 4 adet bilezik hediye etti. Evlendikten sadece 4 ay sonra R.U. cuma namazını kılmak için camiye gittiği esnada eşinin tarlasında zeytin toplayan işçilerle birlikte çalışan N.U., zeytin bahçesinden ayrılarak bir anda ortadan kayboldu.

Eşi bileziklerle birlikte ortadan kaybolan R.U. ise soluğu savcılıkta aldı.

Ali Karatekin



