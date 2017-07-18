4 aylık kalbi delik bebeğini bırakıp kaçtı

Olay, Erzurum Hastaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’den geldiği iddia edilen bir kadın, kucağında 4 aylık bebekle eczane önünden geçen bir kadının yanına geldi. Sohbet ettikleri sırada 4 aylık bebeğini kadının kucağına veren anne, kaçmaya başladı. Durumu polise bildiren vatandaş, annenin yakalanmasını istedi.

"Ben bakamıyorum kim bakarsa baksın"

Kucağında 4 aylık bebekle kalan kadın, "Ben eczane önünden geçiyordum. Sonra kadın geldi 'çocuğa bakamıyorum' dedi. Babasında velayeti yokmuş, yardım etmek istedim oysa kadın çocuğa bakmak istemiyormuş. Çocuğu elime bıraktı ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Bana 'ben bakamıyorum kim bakarsa baksın' dedi. 4 aylık kalbi delik çocuğu bırakıp gitti" şeklinde konuştu.

"Çektim köşeye, bebeğinin gözlerinin içine bak dedim"

Kadının üstünün berbat olduğunu belirten kadın, "Kadın berbattı. Annelik duygusu yoktu. Çektim köşeye, bebeğinin gözlerinin içine bak dedim, hiçbir şekilde bir şey demedi" dedi.

Vatandaş ve 4 aylık çocuk ekipler tarafından çocuk şubeye götürülürken, kaçan kadını arama çalışması başlatıldı.

Özge Bozo - Selçuk Kaya