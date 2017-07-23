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4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 4 ay önce dini nikahla evlendiği 18 yaşındaki kocasını silahla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk gelin, tutuklanarak cezaevine konuldu.

4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı

23 Temmuz 2017 11:44
4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, önceki akşam Afşin ilçesi Afetevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce dini nikahla evlenen T.E. (16) ile O.K. (18) şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldı. Ayrılma kararı alan çift, olay günü konuşmak için tekrar bir araya geldi. İddiaya göre görüşme sırasında çıkan kavgada T.E, üzerindeki tapanca ile dini nikahlı kocasına 3 el ateş etti. Olayın ardından kaçan T.E., suç aleti silahla birlikte Elbistan Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden O.K., Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Emniyette ilk sorgusu tamamlanan çocuk gelin T.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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Etiketler: çocuk gelin, kahramanmaraş, tutuklanma


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