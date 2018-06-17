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4 bacaklı civciv şaşırttı

Denizli’de tavuk yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte dört bacaklı civciv dünyaya geldi.

4 bacaklı civciv şaşırttı

17 Haziran 2018 19:37

Denizli’nin Çivril ilçesi Bozdağ mahallesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Demir’e ait besihanede dünyaya gelen civciv, 4 bacağı ile görenleri şaşırtıyor.

Beş yıldır besicilik yapan Mehmet Demir, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Beş yıldır tavuk yetiştiriciliği yapıyoruz. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık” dedi. 

Civcivin fazladan çıkan bacakları yüzünden herhangi bir zorluk yaşamadığına dikkat çeken Demir, “Gördüğümüz kadarıyla fazladan olan iki bacak hayvana zarar vermiyor ama biz diğer civcivler yadırgayıp zarar vermesinler diye ayırdık, ayrı bir yerde bakıyoruz” diye konuştu.  

 

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