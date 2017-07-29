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4. Balkan Oyunları Güreş Şampiyonası sona erdi

Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yalova Belediyesi ve Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 4. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası sona erdi.

4. Balkan Oyunları Güreş Şampiyonası sona erdi

29 Temmuz 2017 18:14

Yalova’nın yanı sıra Makedonya, Moldova, Kosova ve Bulgaristan’dan olmak üzere 110 sporcu mindere çıktı. 2 gün süren turnuvanın son gününü Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Yalova Bal-Göç Genel Başkanı Lütfi Özgür’de takip etti. Yalova Bal-Göç Genel Başkanı Lütfi Özgür, “Kökenlerimizin aynı olduğu bu coğrafyada, sporun birleştirici ve barışçıl ruhundan faydalanarak kültürler arası etkileşimin bir arada olmasını sağlıyoruz. Ata sporumuzu yaşatmak istiyoruz. Buraya gelen konuk ekiplerimiz hem akrabalarıyla hasret giderdi hem de ülkemizi yakından görme fırsatı buldu. Bal-Göç Derneği olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kültürümüzü yaşatmak ve kültürler arası diyaloğa katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Müsabakaların ardından 30 kiloda Moldova’dan Dmitri Karastoyanov, 32 kilo’da Bulgaristan Aydos’tan Ahmet Muttalip, 35 kiloda Bulgaristan Loznitsa’dan Doğan Levent, 38 kiloda Bulgaristan Veliko Tırnovo’dan Deniz Naim, 42 kiloda Moldova’dan Sergey Karastoyanov, 47 kiloda Bulgaristan Ruen’den Erhan Adem, 53 kiloda Makedonya’dan Stefan Dimitrov, 59 kiloda Paisievo’dan Gürses Kamil, 66 kiloda Bulgaristan Veliko Tırnovo’dan Georgi Hristov, 73 kiloda Bulgaristan Ezerçe’den Hasan Eskici, 85 kiloda Bulgaristan Razgrad’tan Mestan Halil ve 100 kiloda Bulgaristan Ruen’den birinci oldu. Sporculara ödüllerini ise Müdür Kaplan ve Başkan Özgür takdim etti. 

Erdinç Bulun
 

Etiketler: Yalova


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