Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 10 ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Turgutlu Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Çalışanı Ö.G., Turgutlu Devlet Hastanesi özel şirket çalışanı M.G., ihraç edilen hemşire A.Ş., ihraç edilen sağlık memuru M.P. ve Devlet Hastanesi özel sektör güvenlik görevlisi M.Ş.A. gözaltına alındı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda 1 adet Fetullah Gülen’e ait kitap, 1 adet 1 dolarlık banknot, ayrıca M.Ş.A.’nın ev aramasında 188 karton kaçak sigara ele geçirildi.

FETÖ kapsamında 1 tutuklama

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet tarafından yapılan 3. Bayrak Operasyonu kapsamında daha önce gözaltına alınan E.B. ve E.B. emniyet sorgusunun ardından adli mercilere teslim edildi. Savcılık soruşturmasının ardından mahkemeye çıkan şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ kapsamında ihraç edilen hemşire tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sağlık yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan sağlık personeli 5 kadın da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimlerden biri tutuklanırken, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından yapılan 2. Bayrak Operasyonu'nda gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen sağlık personellerinden M.A., G.C., F.Y., F.K., K.U. da adliye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından hakim karşına çıkan isimlerden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.C., F.Y., F.K., K.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlker Uyar