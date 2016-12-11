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4 bin infaz koruma memuru alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilecek 4 bin infaz koruma memuru alımına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre; başvurular, 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

4 bin infaz koruma memuru alınacak

11 Aralık 2016 15:01
4 bin infaz koruma memuru alınacak - Tıkla İzle

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı 4 bin infaz koruma memuru alımına ilişkin detaylar belli oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, en az 2 yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20 Ekim 2016’ya kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshedenler arasından 4 bin infaz ve koruma memuru alacak. Adayların son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak başvurular, 23 Aralık Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Sözlü sınav ise 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısına göre, sözlü sınavın tarihleri, sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecek.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek. Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunlarına öncelik tanınacak. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurmak isteyenler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlük internet sitesi ’www.cte.adalet.gov.tr’ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.


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