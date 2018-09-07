4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Türkiye’ye dönenlerin sayısı bu sabah 4 bini buldu.

Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türk tarafına alınıyor. Burada Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin yanlarında getirdikleri eşyalar didik didik arandıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Burada son işlemlerinin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

RUSYA İLE ESAD SİVİL HALKI VURUYOR

Suriyeli Mustafa El Naccar, Ankara’dan bayram için ülkesine gittiğini ifade ederek, “Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyetinden Allah kendilerinden razı olsun, Rusya ile rejim İdlib’i vuruyor. Bize Türkiye’den başka kimse yardım etmiyor. Allah Türkiye Cumhuriyetini ve halkını eksik etmesin, Biz daha önce Halep’te oturuyorduk. Bizi sürekli bombaladı, biz köylere kaçtık. Köylere de DEAŞ saldırması üzerine Türkiye’ye geldik” diye konuştu.

Mehmet Ali Dağ