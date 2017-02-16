Metal veya metal olmayan maddelerin ve taşların işlenerek takı veya yatırım aracı olarak kullanılan ürünlere dönüştürülmesini sağlayan Anadolu’da köklü bir tarihe sahip olan kuyumculuk zanaatının Ortaca’da kurulan atölye ile her yaştan ve kesimden insana öğretilmesi sağlanıyor.

İnsanların yüz yıllardır; Süslenme, düğün, nazar gibi özel nedenlerle ya da günlük yaşamda kullandığı takıların gelişen teknoloji ile bilgisayarlarla ve çeşitli teknolojik cihazlarla üretimine devam ediliyor, Ortaca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan takı çizimi ve üretimi kursunda da, kursiyerler Kuyumculuk Teknolojisi eğitimi alıyor. 14 kursiyer, Kuyumculuk Teknolojisi öğretmeni Mehmet Doyan ile birlikte kolye, yüzük, küpe tasarımları yapıyor.

Kuyumculuğun bir zanaat olduğunu ifade eden Mehmet Doyan, Muğla’da ilk defa bir Halk Eğitim Merkezi bünyesinde atölye kurularak Kuyumculuk Teknolojisi kursu verildiğini dile getirdi. Bu durumun kendileri açısında gurur verici olduğunu söyleyen Doyan, “kursumuzda öğrencilerimiz pirinç gibi değersiz, bakır gibi yarı değerli ve gümüş gibi değerli maddelerden takı, süs eşyası tasarımları yapıp bunları kullanılabilir hale getiriyorlar. Evlerinde çalışarak kendilerine bir hobi edinmenin yanı sıra Ortaca bir turizm bölgesi; yaptıkları çizimleri, tasarımları, takıları satabilirler. Bu anlamda meslek edindirmek açısından da önemli” diye konuştu.

Takı Teknolojisi ve Tasarımı mezunu Ayşegül Baştan, pirinç ve bakır üzerine metaller ile kolye, yüzük gibi ürünler yaparak, bu ürünlerin satışından gelir elde ettiklerini aktardı.

Odyoloji bölümü mezunu olan ve atama bekleyen kursiyer Şahide Çiftçi ise, dikiş kursuna katılmak için geldiği Halk Eğitim Merkezinde merak edip, kuyumculuk kursuna başladığını anlatarak şunları kaydetti; “İyi ki bu kursa katılmışım çok memnunum. Çok eğitici bir kurs, boş zamanlarımı da değerlendirdiğim için mutluyum. İlk önce metal kıvırmayı öğrendik. Daha sonra metal levhalardan kolye, yüzük, küpe yapımını öğrendik. Kuyumcu testeresi ile levhaları kesiyoruz ve tasarımımızı ilerletiyoruz.”

Cihat Cura