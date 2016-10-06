Olay, saat 04.45 sıralarında Fatih'teki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı 4 hırsız, siyah bir lüks otomobille önceden belirledikleri bayinin bulunduğu caddeye geldi. Otomobilden inen hırsızlar, levyeyle iş yerinin kepengini açtıktan sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. Hırsızlar burada toplamda 300 bin lira değerindeki 140 adet son model cep telefonunu yanlarında getirdikleri poşete koydu. Soyguna devam eden hırsızlar, pasajın güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine apar topar işyerinden çıktı. Poşetlere koydukları telefonlarla iş yerinden kaçan hırsızlar yine geldikleri araçla kayıplara karıştı. Güvenlik görevlisinin bilgi vermesi üzerine işyerine gelene Vahap Gültekin (32) gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Dükkanının kapısının kırılıp, camların paramparça olduğunu gören Gültekin durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan soygun ise güvenlik kameralarına yansıdı.

4 buçuk dakikada 300 bin liralık soygun yaptılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soygunu gerçekleştiren hırsızlar siyah bir otomobille olay yerine geliyor. Cadde üzerinde bekleyen hırsızlar, bir süre sonra ellerinde poşetle araçtan iniyor. Hırsızlar daha sonra iş yerinin önüne gelerek el birliğiyle kepengini kaldırıyor. Ardından sürünerek içeriye giren hırsızlar, cep telefonlarını poşetlere doldurduktan sonra geldikleri araca binip hızla uzaklaşıyor.

"100’e yakın telefon çalınıp, her yer darmadağın edilmiş"

Hırsızların gece saatlerinde geldiklerini belirten Gültekin, "Bizim güvenlik görevlisi alarm ötüyor diye beni aradı ve ‘dükkanınıza galiba hırsız girdi’ dedi. Onun aramasıyla saat 06.00 gibi evden çıktım 07.00 gibi iş yerine geldim. Dükkana geldiğimde kepenkler inikti. Ön kepengi açamadım. Yan taraftaki kepenkleri açtığımda içeride cam parçalarını gördüm. O kırıklardan sonra buraya açmaya çalıştım ama onlar zorladıkları için açılmadı. 5-10 dakika sonra da kepenkler açıldı. Kepenklerin açılmasıyla içeriye girdiğimizde içerideki camlarını kırıldığını gördük. Camların kırılmasıyla içeride 100’e yakın cep telefonumuzun çalındığını her yerin darmadağın edildiğini gördük. Bunun üzerine polise haber verdik" dedi.

"Güvenlik görevlisi gelmeseydi zarar daha fazla olabilirdi"

Yaklaşık 300 bin liralık zararı olduğunu ifade eden Gültekin, "4 kişi lüks bir araçla kapıya yanaşıyor. 3 kişi araçtan inerek kepengi tutuyor daha sonra diğeri de araçtan inerek içeriye giriyor. Sonra da 2’si içeriye giriyor ve malların hepsini topluyorlar. Yüzleri maskeli olduğunu gördük. Levyeyle kepengi kaldırıp içeriye girmişler. Alarmın ötmesiyle güvenlik görevlisi peşlerinden koşuyor. Kaçmayın diyor ama güvenlik görevlisi gelmesiydi daha büyük zararımız olacaktı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Polisin bu hırsızları yakalamasını istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur