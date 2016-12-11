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4 büyüklerden teröre lanet

Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarından meydana gelen patlama sonrası, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü yaptıkları açıklama ile terörü lanetledi.

4 büyüklerden teröre lanet

11 Aralık 2016 00:27

Ev sahibi Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi. Maçtan sonra evimiz Vodafone Arena'nın hemen yanında patlamalar yaşandı ve ilk bilgilere göre güvenlik güçlerimizden yaralananlar olduğu açıklandı. Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı. Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz. Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, daha büyük acıların yaşanmamasını temenni ederiz. Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Yaşanan bu hain terör saldırısını lanetleyerek ulusumuza, emniyet güçlerimize, resmi ve sivil güvenlik görevlilerine, stat ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına, taraftarlara ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her türlü terör eylemini şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama da şu şekilde:

"Cumartesi günü oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşması sonrası Vodafone Arena'nın yanı başında gerçekleşen hain terör eylemini kınıyoruz. Şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Beşiktaş ile Bursaspor camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." 

Trabzonspor Kulübü, İstanbul’da Beşiktaş Vodafone Arena civarında gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetleyerek, teröre boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Beşiktaş Vodafone Arena civarında gerçekleştirilen ve çevik kuvvetimizi hedef alan bombalı saldırıda yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; başta emniyet mensuplarımız, Beşiktaş ve Bursaspor camiası olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Teröre lanet olsun” ifadesi kullanıldı.

Etiketler: beşiktaş, Bursaspor maçı sonrası, fenerbahçe kulübü, galatasaray, patlama, Trabzonspor, Vodafone Arena


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