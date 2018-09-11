4 büyüklerin belalısı Evkur Yeni Malatyaspor

10. sırada bitirdiği geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda büyük takımların korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılar, bu takımlar karşısında aldığı sonuçlarla ligin gidişatına az da olsa etki etmişti. Erol Bulut’un talebeleri geçen sezon Malatya’da oynadığı maçlarda Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş’la ise 0-0 berabere kalmıştı.

Malatya temsilcisi, bu sezona ise 4 büyüklerden geçen sezon puan alamadığı tek takım olan Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek başladı. Ligin 2. haftasında seyircisi önünde karşılaştığı Fenerbahçe’yi iyi oyunla 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, böylelikle 2 sezon içerisinde 4 büyük takımın tamamından puan almayı başarmış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş’tan da puan alarak bu istatistiklere bir yenisini daha eklemek istiyor.

Mehmet Türel