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4 çevreci kurum yargıdan Artvin-Cerattepe halkının lehinde karar çıkmasını bekliyor

Artvin’deki Cerattepe’de Altın-Bakır Madeni Projesi’nin hukuki sürecinin başlamasının ardından Balıkesir, Ayvalık ve Çanakkaleli çevreciler yargıdan Artvin halkının lehine bir karar çıkmasını beklediklerine dair ortak bir basın açıklaması yaptı.

4 çevreci kurum yargıdan Artvin-Cerattepe halkının lehinde karar çıkmasını bekliyor

18 Eylül 2016 17:32

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Bozcaada Forumu, İda Dayanışma Derneği ve Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan ortak yazılı basın açıklamasında, “Artvin Halkı Cerattepe Altın-Bakır Madeni Projesine karşı yıllardır direniyor. Barışçıl, hukuki mücadelelerini tüm dünyaya örnek olacak şekilde sürdürüyor. Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Madencilik’in ruhsatı devralmasından sonra işler iyice hızlandı. Artvin Halkı, bu yıl ilk kez biber gazı ve plastik mermili saldırıya maruz kaldı. Türkiye’nin her yanından Cerattepe’ye destek yağdı. Cerattepe direnişi umutlarımıza umut, direncimize direnç kattı” denildi.

“Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mahkeme kararlarına rağmen, Cerattepe maden sahası için yeniden Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu olarak çıkarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, “Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde, ‘ÇED Olumlu’ kararının iptali istemiyle, 751 kişi ve 61 avukat tarafından, 8 Temmuz 2015’te Rize İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. ‘Türkiye’nin en büyük çevre davasında’ karar duruşması 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Gözümüz, kulağımız, yüreğimiz Rize’de. Hukukun üstün geleceğini umuyor, yargıçların doğadan ve Artvin Halkından yana karar vermesini bekliyoruz. Ayrıca biliyoruz ki dava sonucu ne olursa olsun Artvin halkı yaşam hakkını savunacaktır. Bizler, Kuzey Ege’de, Marmara’daki yaşam savunucuları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Artvin Halkının ve Yeşil Artvin Derneği’nin yanındayız. ‘Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” ifadeleri yer aldı.


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