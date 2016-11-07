Türkoğlu'na bağlı Kılılı Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Emine Aksu (31) bir ay önce, "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Eşinden o günden bugüne bir daha haber alamayan Cuma Aksu, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer duyuyorsa beni, yuvasına geri dönsün. Şu an ben ve çocuklarımız mağdur durumdayız. Eşime kavuşmak istiyorum. 17 yıllık evliyim herhangi bir kavgamız olmadı iyi anlaşıyorduk. Telefonu kapalı. Bugün bir ay oldu, duyanlar görenler ne olur polise, jandarmaya haber versin" dedi.

Annesi Emine Avcı ise, "Kızım kandırıldı mı, tuzağa mı düşürüldü bilmiyoruz. Hastaneye diyerek gitti. Ben ölü ya da sağ kızımı istiyorum" diye konuştu.

Ali Çakmak