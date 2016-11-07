Diğer
Kategoriler

4 çocuk annesi kadın 1 aydır kayıp

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan 4 çocuk annesi kadından bir aydır haber alınamıyor.

4 çocuk annesi kadın 1 aydır kayıp

07 Kasım 2016 11:31

Türkoğlu'na bağlı Kılılı Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Emine Aksu (31) bir ay önce, "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Eşinden o günden bugüne bir daha haber alamayan Cuma Aksu, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer duyuyorsa beni, yuvasına geri dönsün. Şu an ben ve çocuklarımız mağdur durumdayız. Eşime kavuşmak istiyorum. 17 yıllık evliyim herhangi bir kavgamız olmadı iyi anlaşıyorduk. Telefonu kapalı. Bugün bir ay oldu, duyanlar görenler ne olur polise, jandarmaya haber versin" dedi.

Annesi Emine Avcı ise, "Kızım kandırıldı mı, tuzağa mı düşürüldü bilmiyoruz. Hastaneye diyerek gitti. Ben ölü ya da sağ kızımı istiyorum" diye konuştu. 

Ali Çakmak

Etiketler: 4 çocuk annesi kadın, kayıp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!