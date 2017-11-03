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4 çocukla karanlıkta kalan Demir ailesi, yaşam mücadelesi veriyor

Erzurum’da 4 çocuklu Demir ailesi, karanlıkta yaşam mücadelesi verirken borç nedeniyle kesilen elektriklerini açtırabilmek ve 4 günlük bebeklerine bez alabilmek için yardım bekliyor.

4 çocukla karanlıkta kalan Demir ailesi, yaşam mücadelesi veriyor

03 Kasım 2017 09:31

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde babadan kalma gecekondu evinde hayatlarını sürdüren 4 çocuklu Ümit (36) ve Nurten Demir (32) çifti, 3,5 bin TL civarındaki elektrik borçlarını ödeyemeyince karanlıkta kaldı. Demir çiftinin elektrikleri biriken borç nedeniyle yaklaşık 15 gün önce kesildi.en taburcu olup evine gelen anne Nurten Demir’in yaşam mücadelesi görenlerin yüreklerini sızlattı.

Yaren (8), Baki (4), Sevgi (2) ve 4 günlük Filiz adındaki çocuklarıyla karanlıkta kalan Nurten Demir, "Kesilen elektriğimizi açtırabilmek ve 4 günlük bebeğime bez alabilmek için bize yardım edin" dedi.
Eşi Ümit Demir’in gözündeki problem dolayısıyla iş göremez halde olduğunu, bir süre çalıştığı yerden de çıkarılması üzerine işsiz olduğunu ifade eden Nurten Demir, "Mum ışığında hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bebeğim daha 4 günlük. 4 çocukla çok zor şartlar altında yaşamaya çabalıyoruz. Bebeğime bez alacak paramız yok. Hayırsever iş adamları ne olur bize yardım edin. Elektriğimizi açtırın. Çok zor durumdayız" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler 

 

 

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