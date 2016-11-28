Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde 6 gün önce 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili DAEŞ ile bağlantıları tespit edilen 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 6 gündür sorgulanan, DAEŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Irak vatandaşı 8 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hammam J.K.K., Sermed M.S., Ukab R.S. ve Ramı F.M.A.K ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Yaseen A.A.A.Z., Azeez Y.A.A.Z., Mustafa K.R.E.R ile Kawakıb A.M.A.R. adlı kadın ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay