Bilecik'te ikamet eden Derya- Mustafa Gür çiftinin iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Nisa Günce Gür, ailesinin anlatımına göre, burun akıntısı, öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle ailesi tarafından Bilecik Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Nihal Boz’a götürüldü. O gün hastane tek çocuk doktoru olan Uz. Dr. Nihal Boz’un yoğun olduğu ve randevu olmadan bakılamayacağı söylenmesi üzenine aile çocuklarını hastanen Acil Servis bölümüne götürdü. Buradaki doktorun kontrolleri ardından ‘Üşütmüş’ teşhisi konulan çocuk, ilaç yazılarak gönderildi. 6 Kasım günü hastalığı geçmeyen çocuğu tekrar Acil Servisine giden aile, görevli doktor ek ilaç yazarak tekrar taburcu etti. 7 Kasım günü randevu aldıkları Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Nihal Boz’a giden aile tedavinin ardından acilin yazdığı ilaçları değil, kendisinin yazdığı ilaçları kullanmaları cevabını aldılar. Aile ilaçları düzenli bir şekilde kullanmasına rağmen çocuk bir türlü iyileşmedi. 9 Kasım günü tekrar Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülün 3 yaşındaki çocuktan kan ve idrar tahlili istendi. Çıkan değerlerin normal olduğu söyleyen acil doktoru, çocuğa 500 milimetrelik bir serum verilerek tekrar taburcu edildi. Çocuğa bakan anneannesinin 'Çocuk çok kötü, fenalaştı” sözü üzerine baba Mustafa Gür ve eşi, çocuğu evden alarak Eskişehir'deki özel bir sağlık merkezine götürdü. Burada muayene edilen çocuğun zatürreye bağlı ciğerlerinin su topladığı söylenerek hemen müdahale edilmesi gerektiği söyledi. Aile 3 yaşındaki kız çocuklarını alarak hemen Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesine götürdüler. Burada hemen 3 saat süren bir ameliyata alınan çocuk, Bulaşıcı Hastalıkları Servisinde tedavi altına alındı.

“Ömrümüzden ömür gitti”

Kızının başında refakatçı kalan anne Derya Gür, Bilecik Devlet Hastanesine günlerce gittiklerini ve bir teşhis konulamadığı belirterek, “Ömrümüzden ömür gitti. Çocuğum gözümün önünde eridi bitti. En son fenalaştığında eşimle birlikte Eskişehir’e geldik. Doktor bize ‘Bu çocuğa ne oldu’ dedi. Biz de anlattık hemen tedaviye aldılar. Bize ciğerleri su toplamış, ameliyat olması gerekiyor dediler. Beynimden kaynar sular boşaldı o an. Oradaki ilgilenmelerinin ardından hemen Osmangazi Tıp Fakültesine geldik. Bilecik’te yapılan tahlilleri gösterdik. Onlarda tahlil yaptı. Kan değerlerinin çok yüksek olduğu söylediler. Tedavi süreci başladı. Teşhis konulduve ‘zatürreye bağlı ciğerlerinin su topladığı’ söylendi. Ayrıca sıvı birikiminden dolayı akciğerde küçülmede başlamış. Hemen ameliyata aldılar. 3 saat ameliyatı sürdü. Allaha şükür şu anda iyi gibi. Oksijen tüpüne bağlı nefes alıyor şuan. Tedavi süresi ne kadar süreceği konusunda bir bilgi verilmedi. Kızım iyileşsin de kaç gün kalırsa kalsın burada” dedi.

Doktor: "Bir bulguya rastlamadım"

Aile Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunduklarını belirtirken, Bilecik Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Nihal Boz ise hastaya bir kere baktığını, ciğerlerinin dinlendiğinde ve yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı söyledi. Ailenin, tahlillerinde çocuğunun kan değerlerinin yüksek olmasına rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığı iddiasına karşılık da Dr. Boz, "Acil servisteki arkadaşların bu tahlil sonuçlarının yüksel olmasını sebebiyle akciğer filmi çekilmesi gerekirdi” dedi.

“Gerekli incelemeler başlatıldı”

Bilecik Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Rıza Mısırlılar, durumun aile tarafından BİMER’e iletildiğinden dolayı vakanın başhekimliğe intikal ettiğini ve adı geçen doktorların ifadelerine başvurulacağını söyledi.

İbrahim Sünetçi

