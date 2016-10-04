Diğer
Kategoriler

4 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

4 Ekim 2016 yurtta hava durumu

04 Ekim 2016 07:45

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli ile zamanla Marmara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri ile Samsun kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuzey kesimleri sağanak yağışlı 26
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 28
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Konya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla kıyılarının parçalı bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 

Etiketler: Meteoroloji


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!