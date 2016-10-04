Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli ile zamanla Marmara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri ile Samsun kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuzey kesimleri sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Konya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla kıyılarının parçalı bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31