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4. Engelsiz Bilişim Günleri YDÜ'de başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan “Engelsiz Bilişim Günleri”nin dördüncüsü, 19 -20 Aralık 2015 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)' nde yer alacak.

4. Engelsiz Bilişim Günleri YDÜde başlıyor

19 Aralık 2016 10:02

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, her yıl olduğu gibi YDÜev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğu ve YDÜ Center of Excellence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonuyla gerçekleştirilecek Engelsiz Bilişim Günlerine Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu, KKTC’den konu ile ilgili önemli uzmanlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı bildirildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre  Açılışı ve ilk gün oturumlarının YDÜ Büyük Kütüphane 4. Salonda, ikinci gün oturumlarının ise YDÜ A-110 no’lu salonda yapılacağı “Engelsiz Bilişim Günleri” etkinliğinde iki gün süresince engelli yurttaşların teknoloji kullanımından işaret diline, mobil öğrenmeden istihdam fırsatlarına kadar pek çok önemli konu tartışılacak.

Etkinlik kapsamında Çocuklar Yaşadıklarından Öğrenirler’ Paneli, Engelsiz Medya, Engelsiz Turizm ve Çevre, Engelsiz Sanat, Engelsiz Toplum,  Başarılı Engelsiz Bilişim Uygulamaları oturumları gerçekleştirilecek. Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Korosu’nun bir müzik dinletisi sunacağı “Engelsiz Bilişim Günleri”nde Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi ve Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı etkinliği de yer alacak.

EtkinliğeProf. Dr. Gonca Telli, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu,  Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Uz. Barış Başel,  Yrd. Doç. Konul Memmedova, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Ulu, Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir,Dr. Emrah Soykan, Bahire Çoşkuner Doğu, Doç. Dr. Gökçe Keçeci, Doç. Dr. Metin Ersoy, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Pınar  Gürçınar, Uz. Mehmet Ekin Vaiz, Uz. Ufuk Altunç, Uz. Hakan Karahasan , Dr. Mustafa Özhan Kalaç, Aydan Başkurt, Ömer Suay, , Doç. Dr. Fezile Özdamlı, Yrd. Doc. Dr. Deniz Ozcan, Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Demirok Sakallı, Uz. Başak Bağlama, Uz. Esma Ineci, Dr. Hasan Topal-, Gunay Kibrit, Av. Öncel Polili, Cem Aykut, Erdoğan Kavaz, Orkun Bozkurt, Doç. Dr. Umut Koldaş, Mutlu Soykurt, Dr. Ülvan Özad, Doç. Dr. Sibel Dinçyürek, Ferit Can Kiremitçi, Melek Çaluda, Doç. Dr. Tülen Saner, Doç. Dr. Şerife Gündüz , Ahmet Savasan ve Günay Kibrit  konuşmacı olarak katılacaklar.

Etiketler: Engelsiz Bilişim Günleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)


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