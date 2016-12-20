Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, her yıl olduğu gibi Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğu ve Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonuyla gerçekleştirilen Engelsiz Bilişim Günlerine Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu , Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ,Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu, KKTC’den konu ile ilgili önemli uzmanlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

“Kıbrıs’taki bazı başarılı örneklerin Türkiye’ye yarar sağlaması artık mümkün”

Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu Başkanı Mustafa Özhan; “KKTC ile olan bağlantımız her zaman devam ediyor, birbirimizi yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’taki bazı başarılı örneklerin Türkiye’ye yarar sağlaması artık mümkün. Çok ciddi çaba ve ilerleme söz konusu. Bu organizede de emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi.

“Doğru planlama ve yatırım ile birlikte ilkokuldan itibaren tüm engelli öğrencilere bilgiye erişim olmalı”

KKTC Bilişim Derneği Başkanı Nihat Yılmaz ise , Engelsiz Bilişim’in daha çok ileri gitmesini arzuladıklarını belirterek, günümüzdeki sosyal ağların yaygınlığı ve her toplumda insanlarla çevrimiçi iletişimin gerçekleştiğinden bahsetti.Bu iletişim ağına erişebilirliğin engelliler içinde sağlanması, belli imkanlar dahilinde sunulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, doğru planlama ve yatırım ile birlikte ilkokuldan itibaren tüm engelli öğrencilere bilgiye erişim, kişisel etkileşim alanlarında gelişmelerin olması gerektiğini vurguladı.

“Artık engelliler de bilişime ulaşma olanağına sahip”

Bağımsız Milletvekili Dr. Hakan Dinçyürek: Böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çağın bilişim çağı olduğunu söyleyen Dinçyürek “Her bireyin yapabilirliği artık çok daha mümkün, artık engelliler de bilişime ulaşma olanağına sahip, bu alanda yapılan çalışmaların en üst düzeye ulaşmasını diliyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit; "4 yıldır canla başla engellilerin önünü açmak için başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere, Hükümet, Sivil Toplum örgütleri mücadele gösterdi. Bu çabayla beraber daha güçlü, daha bilinçli adımlarla var olmalıyız. Bu organizasyonda Turkcell, Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ne katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu konuda öğrencilere de fazlaca görev düşüyor. Engelli kardeşlerimizi kendi bünyelerine kabul etmeleri gerekir. Bununla beraber bu tip organizasyonlar devamlı düzenlenmeli “ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız"

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Engellilerin engelinin kalkmasının geç kalınmış bir çalışma olduğunu söyleyen Ataoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Turkcell ve Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliği ile bu açığın kapandığını ifade etti. Engelliler için sadece bu konuyla alakalı kurumlar değil hepimizin mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ataoğlu “Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız, engelsiz yarınlar diliyorum “ diyerek farkındalığını paylaştı.

“Sadece devleti yönetenler tarafından değil basın ve yayıncılık politikalarıyla da ülkede bu anlayışın kalıcılaşmasına hizmet edilmesi gerekir”

Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ; İlk kez Engelsiz Bilişim günlerine katıldığını ifade ederek Engelsiz Bilişim anlayışının sadece devleti yönetenler tarafından değil basın ve yayıncılık politikalarıyla da ülkede bu anlayışın kalıcılaşmasına hizmet edilmesi gerektiğini söyledi. “Bunun gerçekleşmesi de bu tip duyarlılık organizasyonlarıyla beraber var olacaktır” dedi.

Engelli öğrencilerden işaret diliyle muhteşem konser

Konuşmacılardan sonra Lefkoşa Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Korosu sahne aldı. Engelli öğrencilerin söylediği şarkılar salondaki konuklar tarafından büyük alkış aldı. Koronun ardından Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Dans Ekibi sahne aldı. Engelli bireyler tarafından gerçekleşen dans gösterisinin ardından işaret diliyle bir şarkı söylendi. Etkinlik ayrıca işaret diliyle de engelli vatandaşlara aktarıldı.

