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4 Eylül Salı yurtta hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 Eylül Salı yurtta hava durumu nasıl olacak?

04 Eylül 2018 09:04


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devan edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38  

 

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Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

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