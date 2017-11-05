4. Geleneksel Cirit Turnuvası nefes kesti

8 takımın katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediyesi tarafından kulüplere yem yardımı yapıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, ata sporu ciritin önemine vurgu yaptı. Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler yıllarca bu atlar üzerinde düşmanı amansız bıraktık. Ve toprağımıza hiçbir düşmanın ayağını bastırmadık. Namusumuza hiçbir elin uzanmasına müsaade etmedik o elleri de kolları da kafaları da kırıp geçirdik. Bugünden sonra da biz de bu inanç olduktan sonra o düşman bizden bir zırnık koparamayacaktır. Bizleri bölmeye de güçleri yetmeyecektir. Geldiğimiz günden beri ‘Erzurum’u yaşanabilir bir şehir yapacağız’ diye söz vermiştik. Hamd olsun sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Biz gördük ki Erzurum tarihin köklerinden gelen sporla daha da zengin. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da öngörüsüyle atlı spor kulüplerimizi ziyadesiyle ihya edip memnun ettiğimize inanıyoruz. Ve bundan sonra da bu spora desteğimizi fazlasıyla sürecek. Yalnız ciritle de kalmıyoruz. Hemen yanı başımızda da Murat Ertürk Er Meydanı’nı açtık. Ve Avrupa şampiyonu çıkardık. Ve bu kardeşlerimizden olimpiyatlarda da altın madalyalar bekliyoruz. Yine aynı şekilde diğer spor dallarını da inşallah Erzurum’u salonlarda seyretmiş olacağız. Bu sporsal faaliyete destek veren herkese teşekkür ediyorum.” Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, “Bir ülkenin kalkınmışlığının göstergelerinden biri de kültürde sanatta olduğu gibi sporda da gelişmişlik göstermektir.

Baktığınızda gelişmiş ülkelerin birçoğunda sporun çok önemli bir yeri vardır. Yine baktığımızda Erzurum’da çok kısa bir süre içinde Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz, spor kulüplerimiz bir araya gelerek kentin sportif gelişimini konuştuk. Dolayısıyla Erzurum’u güç birliğiyle sporda da iyi bir konuma getirdik. Tabi her seferinde de tekrar ediyoruz, teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyemiz bu inceliği gösteriyor, sizlere de bizlere de her anlamda destek oluyor. Bu manada kendilerine teşekkür ederken şunu da sizden istirham ediyorum. Türk kültürünü yaşatmak adına ciriti yaşatmak adına siz değerli cirit severlere, cirit yapan kulüp sahiplerine çok önemli görevler düşmektedir. Bizler de Valilik olarak Spor İl Müdürlüğü olarak gereken desteği yaptık yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz ama bu kültürü yaşatalım bu kültürde de devam edelim” diye konuştu.

Turnuvada Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından atlı cirit kulüplerine yem desteği de sağlandı.