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4 gol var, kazanan yok

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

4 gol var, kazanan yok

20 Kasım 2016 16:23

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan İlhan Depe’nin kullandığı korner atışında arka direğe yönelen topa Skulason’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

13. dakikada Tunay Torun’un kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Castro’nun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada sağ kanattan Latolevici’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Barış Başdaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

49. dakikada sağ kanattan Tunay Torun’un ortaladığı topa altıpasta iyi yükselen Sadıku’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

57. dakikada Koita ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahası çizgisine kadar giren Castro’nun pasında ceza yayında topla buluşan Tunay Torun’un gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

59. dakikada hızla ceza sahasının dışına hareketlenen Latolevici’nin sert şutunda kaleci Ramazan topu parmak ucuyla kornere çeldi.

72. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Eduok’un ortasında Dany’e çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi.

73. dakikada Titi’nin kullandığı penaltı atışında top kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-2

KÜNYE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse x, Veysel Sarı x (Popov dk. 46 xx), Otigba xx, Titi xxx, Veigneau xx, Tunay Torun xx, Abdullah Durak x (Sadiku dk. 46 x), Pavelka x, Eduok xx, Castro xxx, Koita x (Batuhan Altıntaş dk. 63 x)

Yedekler: Burak Yaşar, Bozhikov, Turgut doğan Şahin, Ferhat Kiraz

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin x (Adriano dk. 33 x), Hakan Aslantaş xxx, Dany x, Barış Başdaş x, Latovlevici xxx, Lazarevic xx (Rodic dk. 71 x), Ceyhun x, Skulason xxx, İlhan Depe xx (Osman Çelik dk. 87 ?), Poko xx, Yatabare x

Yedekler: Gaman, Kerim Zengin, Çınar Tarhan, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Skulason (dk. 4), Barış Başdaş (dk 31) (Kardemir Karabükspor), Castro (dk. 14), Titi (dk. 73) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Abdullah Durak (Kasımpaşa), Dany, Poko, Latovlevici (Kardemir Karabükspor)

Etiketler: Kardemir Karabükspor, kasımpaşa


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