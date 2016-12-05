Balıkçı esnaflarından Gökay Memiş, şu ana kadar Marmara ve Sinop’tan gelen hamsiyi sattıklarını belirterek tezgahlarda artık yerli hamsinin satışına başladıklarını söyledi.

Palamutun kaybolmasıyla hamsinin artık bol gelmeye başladığını kaydeden Memiş, “Bu sene palamutun bolluğundan dolayı hamsi biraz az oldu. Palamut bugünlerde kaybolunca hamsi kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bundan sonra bol olacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar Sinop, Marmara tarafından gelen hamsileri satıyorduk şimdi artık yerli hamsileri satmaya başladık. Daha tam ucuzlamadı, o yüzden fiyatı yine de yüksek. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatı daha da düşer de vatandaşımız bol bol hamsi yer” dedi.

Vatandaşlarda hamsiyi tezgahlarda daha bol görmeye başladıklarını fiyatının da havaların soğuk olması nedeniyle normal olduğunu söylediler.

Bekir Koca