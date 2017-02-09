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4 gün önce ailesini ziyaret edip helallik almış

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Erbaş Umut Aytekin'in (27) El bab’a gitmeden 4 gün önce ailesini ziyaret ederek ‘Şehit olabilirim’ diyerek helallik aldığı öğrenildi.

4 gün önce ailesini ziyaret edip helallik almış

09 Şubat 2017 12:52

Geçtiğimiz yıl Haziran ayından itibaren Uzman Erbaş olarak TSK’da göreve başlayan 27 yaşındaki Umut Aytekin’in Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılmadan 4 gün önce Karabük’te yaşayan ailesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bir gece baba evinde kalan şehit uzman erbaş Umut Aytekin, annesine ve yakınlarına ‘Şehit olabilirim’ diyerek helallik almış.

Baba ile görüntülü görüştü
Suriye’nin El-Bab şehrinde dün DEAŞ örgütü tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan 5 askerden biri olan Karabüklü uzman erbaş Umut Aytekin, saldırı öncesi babası ile görüntülü görüşme yapmış. Babası ile telefonla görüntülü görüşme yaptıktan kısa bir süre sonra DEAŞ örgütü tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düşen Aytekin’in naaşı, sabah saatlerinde Gaziantep’te yapılan törenin ardından askeri uçakla Ankara Etimesgut Askeri havaalanına oradan da karayolu ile tören yapılmak üzere Karabük’e getirilmek üzere hareket etti.
Öte yandan İkindi namazını müteakip Karabük Kent meydanında düzenlenecek askeri tören öncesi Karabük Beleyesi ekipleri kent meydanını yıkayarak etrafını Türk bayrakları ile donattı.

Yasin Erdem

Etiketler: Umut Aytekin


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