Diğer
Kategoriler

4 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Tekirdağ’da 4 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

4 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

20 Temmuz 2017 10:58

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ plajında iki gün önce denize giren iki arkadaştan biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Denizdeki dalgaların etkisiyle kaybolan 21 yaşındaki Gökay Yılmaz isimli gencin bulunması için ise Tekirdağ Dalgıç Polis Ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

4 gündür bulunamıyordu

Tekirdağ Dalgıç Polis Ekipleri tarafından 4'üncü gün yapılan arama çalışmalarında Gökay Yılmaz’ın cesedine ulaşıldı. Denizden çıkarılan gencin cesedi, deniz polisi ve jandarma ekipleri tarafından cenaze arabasına konularak, Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna götürülürken, hastaneye gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. 

Halil Dağ

Etiketler: ceset, kayıp, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!