4 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ plajında iki gün önce denize giren iki arkadaştan biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Denizdeki dalgaların etkisiyle kaybolan 21 yaşındaki Gökay Yılmaz isimli gencin bulunması için ise Tekirdağ Dalgıç Polis Ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

4 gündür bulunamıyordu

Tekirdağ Dalgıç Polis Ekipleri tarafından 4'üncü gün yapılan arama çalışmalarında Gökay Yılmaz’ın cesedine ulaşıldı. Denizden çıkarılan gencin cesedi, deniz polisi ve jandarma ekipleri tarafından cenaze arabasına konularak, Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna götürülürken, hastaneye gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Halil Dağ