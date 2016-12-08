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4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın halde bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın halde bulundu.


08 Aralık 2016 18:30

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Çetin Sokak’taki ikametinde yalnız yaşayan Mecbure Köroğlu'dan (73) 4 gündür haber alamayan yakınları Köroğlu'nun evine gittiler. Defalarca kapının ziline basan yakınları içeriden herhangi bir ses gelmeyince çilingir yardımıyla eve girdiler. Mecbure Köroğlu'nun yatak odasında baygın olduğunu gören yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdiler.

Mecbure Köroğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, yaşlı kadın


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