4 gündür kayıp vatandaş ölü bulundu

Yarış köyünde 8 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde kaybolan 78 yaşındaki İbrahim Çetin'i aramak için Çanakkale AFAD, Jandarma ve Emniyet Su Altı Arama ekipleri tarafından 4 gündür çalışmalar sürüyordu. Çetin, Canbaz köyü yakınlarında ölü olarak bulundu. Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin 8 Ağustos'ta Jandarma ve Emniyet ile birlikte başlattığı ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucu İbrahim Çetin'in cesedine Yarış köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Canbaz köyü yakınlarında ulaşıldı. İbrahim Çetin'in cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Sevdanur Şahin