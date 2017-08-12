Diğer
Kategoriler

4 gündür kayıp vatandaş ölü bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu.

4 gündür kayıp vatandaş ölü bulundu

12 Ağustos 2017 13:07

Yarış köyünde 8 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde kaybolan 78 yaşındaki İbrahim Çetin'i aramak için Çanakkale AFAD, Jandarma ve Emniyet Su Altı Arama ekipleri tarafından 4 gündür çalışmalar sürüyordu. Çetin, Canbaz köyü yakınlarında ölü olarak bulundu. Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin 8 Ağustos'ta Jandarma ve Emniyet ile birlikte başlattığı ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucu İbrahim Çetin'in cesedine Yarış köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Canbaz köyü yakınlarında ulaşıldı. İbrahim Çetin'in cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. 

Sevdanur Şahin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!