4 ilçenin yolları yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde konforlu ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezlerindeki yollar elden geçirilirken taşrada da bozulan yollarda iyileştirme uygulamaları yıl boyunca devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı önümüzdeki yıl da İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde asfalt yama ve serim çalışmalarını sürdürecek.

Asfalt uygulamaları kapsamında yapılacak olan çalışmada Büyükşehir Belediyesinin kendi üretimi olan idare malı malzeme kullanılacak. Dosya kapsamında 50 bin ton asfalt serim işi, 20 bin ton asfalt yama ve 15 bin ton pmt kullanılacak. Çalışmada 7 bin 500 metreküp kazı uygulaması da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinin yeni yılda yolları yapacak olan firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 9 firma teklif verdi. En düşük teklifi 9 milyon 111 bin TL ile en yüksek teklif 12 milyon 987 bin TL olarak verildi.

Cihan Atik

