Osmaniye’nin Düziçi ve Bahçe ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Çarşamba günü, Düziçi ilçesi Pirsultanlı Köyü Emir Karalar Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Bahçe ilçesi Arıcaklı Köyü Merkez ve İbişler Mahallesi, Aşağıarıcaklı Köyü Ayran Kümesi, Soğukpınar Mahallesi, Aşağıkarderesi Köleli, Köyobası ve Fakılar Mahallesi, Gökmustafalı Köyü, Kaman Köyü, KızlaçKöyü Yukarı Kümesi, Karşıyaka Kümesive Merkez Kümesi, Yukarıkardere Köyü Altunlar Kümesi, Gazi Kümesi, Çiçekli Kümesi, Kuzgeçe Kümesi, Hamisler Kümesi, Demirlik Kümesi, Balinkaşı Kümesi, Hayvalık Kümesi, Yeni Kümesi ve Mandal Kümesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında Teiaş çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Çarşamba günü, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Güney, Uğur Mumcu, Aziz Nesin ve Güzelyalı Caddeleri ile 789, 790, 808, 810, 811, 812, 814 ve 815 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Nardüzü Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 152 ve 153 Sokaklara 09:00-18:00 saatleri arasında, Pirireis Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç, Şehit Er Ahmet Yayman ve Sokullu Mehmet Paşa Caddeleri, 169, 169/1, 169/2, 164, 166 ve 170 sokaklar ile General Şükrü Kanatlı İlkokulu ve General Şükrü Kanatlı Ortaokulu’na 09:00-18:00 saatleri arasında, Pirireis Mahallesi Şehit Er Ahmet Yayman, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim caddeleri ile 162, 163, 164, 166, 167 ve 168 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi, 134, 135, 136, 138 ve 139 Sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Mithat Paşa Caddeleri, 152,154, 155, 157, 158 ve 158/1 Sokaklar ile Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu’na 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Mezitli, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Gül-1 mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Anamur ilçesi Çukurabanoz Mahallesi, Çarıklar Mahallesi, Ören Mahallesi, Ormancık Mahallesi, Karalarbahşiş Mahallesi, Gercebahşiş Mahallesi, Güneybahşiş Mahallesi, Evciler Mahallesi, Sarıağaç Mahallesi, Çaltıbükü Mahallesi, Kılıç Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Boğuntu Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Kaşdişlen Mahallesi ve Malaklar Mahallesi’ne 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Bozyazı İlçesi Dereköy Mahallesi, Ardıçlıtaş Mahallesi ve Elmakuzu Mahallesi’ne 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Merkez Mahallesi Hastane Caddesi’ne 09:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi’ne 09:00-12:00 saatleri arasında Scada altyapı çalışması nedeniyle, Bağçatağı Mahallesi ve Sarıkoyak Mahallesi’ne 09:30-12:30 saatleri arasında Scada çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Kaleköy Mahallesi’ne 10:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle, Kuyuluk Mahallesi, Merkez Mahallesi, Çankaya Mahallesi ve Çamlıca Mahallesi’ne 14:00-19:00 saatleri arasında, Bozön, Cemilli, Çevlik, Takanlı, Pelitkoyağı, Tol, Kuzucubelen, Kuzucu, Akarca, Fındıkpınarı, Demirışık, Zeybekler, Kocayer, Sarılar ve Tepeköy Mahallelerine 14:00-19:00 saatleri arasında Scada altyapı çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi İbrişim Mahallesi, Karadirlik Mahallesi, Çevreli Mahallesi, Hacıhamzalı Mahallesi, Büyükkösebalcı Mahallesi, Kösebalcı Mahallesi, Sıraköy Mahallesi, Ulaş Mahallesi, Cin Mahallesi, Sarıveli Mahallesi, Çakırlı Mahallesi, Tepeköy Mahalesi, Belen Mahallesi, Karadiken Mahallesi, Pirömerli Mahallesi, Kaklıktaşı Mahallesi, Tepetaşpınar Mahallesi, Dorak Mahallesi, Çiriştepe Mahallesi,Dedeler Mahallesi, Taşkuyu Mahallesi, Sayköy Mahallesi, Kerimler Mahallesi, Sucular Mahallesi, Takbaş Mahallesi, İncirlikuyu Mahallesi, Akçakocalı Mahallesi, Meşelik Mahallesi, Keşli Mahallesi, Çavdarlı Mahallesi, Beylice Mahallesi, Topaklı Mahallesi ve Yalamık Mahallesi’ne 09:30-12:30 saatleri arasında, Gülek Mahallesi’ne 14:00-17:00 saatleri arasında Scada altyapı çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 32280, 3281, 3288, 3275, 3268, 3273, 3270, 3267 ve 3274 sokaklar ile Üniversite Caddesi’ne9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Adana’nın Pozantı, Sarıçam, Karataş ve Tufanbeyli ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Çarşamba günü, Pozantı ilçesi Yağlıtaş Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi ile Ulaştırma Bakanlığı Radar, Tuzla İlköğretim Okulu, Tuzla Ortaöğretim Okulu ve Tuzla Jandarma Karakolu’na 10:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kesik Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi Tepe Sokak’a 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.