ADANA

Adana’nın Çukurova, Pozantı, Ceyhan, Sarıçam, Yüreğir, Kozan ve Feke ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Cuma günü, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi’ne 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Pozantı ilçesi Yağlıtaş Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yazıcak Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Çiftlikler Mahallesi’ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Mustafabeyli Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi’ne 09:00-11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1881, 1883, 1884, 1886, 1876 ve 1875 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Akçalıuşağı Mahallesi Güçlüboğaz Sokak’a 09:00-12:00 saatleri arasında, Akçalıuşağı Mahallesi Göller Sarınçkuyu Sokak’a 13:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Işıkkaya Mahallesi Yongalı Sokak ve Yukarıkeçili Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında, Çokak Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

MERSİN

Mersin’in Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Mezitli, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Cuma günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Fıratlar mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Gündoğdu Mahallesi 5723, 5737, 5719 ve 5715 Sokaklar, Hal Mahallesi 6053 ve 6039 sokaklar ile 158.Cadde’ye 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Bağlarbaşı Mahallesi Otoyol Bağlantısı Altgeçit mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi’ne 09:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesi’ne 16:00-17:00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi Laleli Sokak ve Özel İdare Sokak ile Kazım Karabekir Caddesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi Türbe Caddesi, Yunus Bey Caddesi ve İstiklal Caddesi ile Müftüler Sokak’a 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi Menderes Caddesi ve 43023 Sokak’a 09:00-17:00 saatleri arasında, 75.Yıl Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Anayurt Mahallesi, Davultepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Seymenli Mahallesi, Tece Mahallesi, Şahin Tepesi Mahallesi, Deniz Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi’ne 09:00-12:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisine 14:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi 26122, 2699 ve 26101 sokaklara 09:30-13:00 saatleri arasında, Bahçelievler Mahallesi 1832, 1833, 1817, 1830, 1825 ve 1836 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

HATAY

Hatay’ın Arsuz, Kumlu, İskenderun ve Anyakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Cuma günü, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi, Arpaderesi Mahallesi 5000 Evler ve Güleryüz Siteleri, Karahüseyinli Mahallesi Akkent, Cennet Kent, Alev, Eser Yalı Evler ve Ufuk Siteleri, Ceza ve Tutukevi ile Arpaderesi İlköğretim Okulu ve Akkent Defne İlköğretim Okulu’na 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karaağaç Mahallesi Güney, Uğur Mumcu, Aziz Nesin ve Güzelyalı Caddeleri ile 789, 790, 808, 810, 811, 812, 814 ve 815 sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kepirce ve Yukarı Kepirce mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kumlu ilçesi Doğuayracı Mahallesi’ne 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi ile Uyarlar Otel, Hataylı Otel, Vergi Dairesi, Sahil Güvenlik, Belediye Arıtma, Atalar Koleji, Yükseliş Koleji, Nüfus Müdürlüğü ve Ağır Bakım Askeriye Birliği’ne 11:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Antakya ilçesi Kışla Saray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak ve Kocaabdi Mahalleleri ile Hatay Valiliği, Vilayet Karakolu, Özel İdare Müdürlüğü ve Askeri Kışla’ya 08:30-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Düziçi, merkez ve Toprakkale ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Cuma günü, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Höbür Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, merkez ilçe Karacalar Köyü’ne 08:00-12:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Akyar Köyü Bağkur ve Hastane Mahallelerine 01:00-04:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Toprakkale ilçesi Çamlık Evler Mahallesi’ne 01:00-04:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.